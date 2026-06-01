Нападающий Василий Атанасов покинул нижегородское «Торпедо»

Генеральный директор нижегородского клуба Евгений Забуга отметил, что решение об обмене Василия Атанасова было принято с учетом его личного пожелания сменить команду. Руководство отнеслось к позиции игрока с уважением и пошло навстречу. Напомним, Атанасов являлся одним из самых ярких нападающих в составе команды под руководством Игоря Ларионова.