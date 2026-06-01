Нападающий Василий Атанасов покинул нижегородское «Торпедо»

Нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков покинули нижегородское «Торпедо». Хоккеисты перешли в санкт-петербургский СКА, а взамен состав нижегородцев пополнил 21-летний форвард Матвей Поляков. Также клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».
Генеральный директор нижегородского клуба Евгений Забуга отметил, что решение об обмене Василия Атанасова было принято с учетом его личного пожелания сменить команду. Руководство отнеслось к позиции игрока с уважением и пошло навстречу. Напомним, Атанасов являлся одним из самых ярких нападающих в составе команды под руководством Игоря Ларионова.
Новобранец торпедовской атаки Матвей Поляков в минувшем сезоне КХЛ провел за СКА 68 матчей, набрал 29 очков и вошел в тройку лучших снайперов петербуржцев, получив номинацию на звание лучшего новичка лиги. До этого форвард становился обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Клуб поблагодарил ушедших игроков за работу и пожелал успехов Матвею.
Ранее сообщалось, что шесть хоккеистов покинули ХК «Торпедо» по истечении срока контрактов.