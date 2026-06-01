Белгородский завод сапфиров заявил о намерении обанкротить себя

По данным Rusprofile, ООО «БЗС “Монокристалл”» зарегистрировано в городе Шебекино Белгородской области в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредитель — АО «Монокристалл». В 2025 году ООО сработало с убытком в 86 млн руб. При этом по сравнению с 2024-м показатель снизился почти в десять раз — с 820 млн руб. Выручка предприятия при этом выросла на 45% — до с 588 млн до 855 млн руб. Гендиректор — Дмитрий Петров.