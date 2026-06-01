Бутурлиновский ЛВЗ под Воронежем задолжал по налогам 330 млн рублей

По данным Rusprofile, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором выступает Юрий Зацепин, назначенный на должность в ноябре 2025 года. В прошлом году выручка завода составила 121 млн руб., что на 31,8% больше, чем в 2024-м (91,8 млн руб.). Чистая прибыль также выросла на 11,7% — с 223 до 249 тыс. руб. Предприятие сейчас выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 49 млн руб.