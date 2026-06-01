Дятлова рассказала о дальнейшей судьбе несговорчивых жильцов дома на Московском проспекте, 68

Отключение электричества перенесли на 2 июня.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде жильцы дома № 68 на Московском проспекте получили небольшую отсрочку: отключение электричества, которое планировалось на 30 мая, перенесли на 2 июня. Ситуацию «Клопс» прокомментировала глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.

По словам сити-менеджера, дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«То, о чём мы говорили, и то, что принято комиссией, будет осуществлено», — сказала Дятлова.

Как следует из объявления, размещённого в подъездах, энергоснабжение дома рядом с аварийным 70-м временно сохранено. Причиной переноса стали продолжающиеся мероприятия по расселению.

Не все жители, получившие маневренное жильё, успели вывезти вещи и подготовиться к переезду. Сейчас ещё около 20 семей согласились на переезд. Около 30 отказываются покидать свой дом. В выходные с подъездов демонтировали домофоны с видеокамерами. Как выяснили местные жители, это сделали представители компании, которая и устанавливала оборудование.

«Расслабляться не стоит — используем эти дни, чтобы зарядить все аккумуляторы, решить текущие вопросы и скоординировать наши дальнейшие действия», — рассказали жильцы дома № 68.

Власти сообщали, что дом № 68 попадает в зону проведения работ возле аварийного здания на Московском проспекте, 70. Оно признано опасным для дальнейшей эксплуатации.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше