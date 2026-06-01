Под Минском обнаружили уникальные артефакты XI века

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белорусские археологи в ходе раскопок обнаружили в Минской области фрагменты домашней утвари древних славян. Об этом сообщила пресс-служба Института истории Национальной академии наук (НАН) республики.
«На Малом городище археологического комплекса на реке Менка в слое пожара XI века археологи Института истории НАН Беларуси под руководством Андрея Войтеховича нашли уникальные артефакты, застывшие во времени фрагменты деревянной обугленной тарелки, кусочки древней берестяной посуды», — говорится в тексте.
Исследователи отмечают, что данная находка является очень редкой для этих мест.
По словам Войтеховича, который занимает должность заведующего отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории, в комплексе на Менке очень плохо сохраняются органические предметы из костей и дерева. «Они представляли собой очень важную составляющую жизни средневекового общества. В 2023—2024 гг., когда мы проводили раскопки вала Большого городища, нашли 12 фрагментов деревянных лопат. Из предметов быта, посуды были в основном глиняные горшки. Сегодня счастливым образом нашли сохранившийся в пожаре обгорелый фрагмент такой красивой резной большой деревянной тарелки с остатками пищи. И мы теперь знаем, что люди не просто ели из горшков, а у них были хорошие, качественные тарелки. И вот это просто уникальнейшая находка», — цитирует его агентство БелТА.
Как считает Войтехович, предметы после пожара обуглились и благодаря этому сохранились до наших дней. «И это первая находка вообще за последние 70 лет исследований комплекса на Менке. И вообще это очень редкая находка для средневековых городов. Мы каждый год будем проводить раскопки. Вот сейчас в рамках практики студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств проводим раскопки», — пояснил он.