Под Минском обнаружили уникальные артефакты XI века

По словам Войтеховича, который занимает должность заведующего отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории, в комплексе на Менке очень плохо сохраняются органические предметы из костей и дерева. «Они представляли собой очень важную составляющую жизни средневекового общества. В 2023—2024 гг., когда мы проводили раскопки вала Большого городища, нашли 12 фрагментов деревянных лопат. Из предметов быта, посуды были в основном глиняные горшки. Сегодня счастливым образом нашли сохранившийся в пожаре обгорелый фрагмент такой красивой резной большой деревянной тарелки с остатками пищи. И мы теперь знаем, что люди не просто ели из горшков, а у них были хорошие, качественные тарелки. И вот это просто уникальнейшая находка», — цитирует его агентство БелТА.