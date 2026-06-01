Тысячи школьников Черноземья попрощались с детством

Тожественные прощания со школой в Воронежской области провели для 25 тыс. выпускников девятых и почти 10 тыс. выпускников одиннадцатых классов. В областном центре 9-е классы окончили 12 293 человека, а 11-е — 5199. По требованиям безопасности, последние звонки в регионе состоялись в закрытых помещениях. В школе № 45 последний звонок прозвенел для 15 выпускников 11-го и 73 учеников 9-го класса. По словам ребят, их учебное заведение примечательно тем, что в этом году в нём прошёл первый последний звонок за несколько лет — только в ноябре 2025 года школа вновь открыла двери после масштабной реконструкции.