Тысячи школьников Черноземья попрощались с детством

Торжественная музыка, волнение и слёзы — на минувшей неделе для выпускников школ звенели последние звонки.
В некоторых регионах Черноземья для обеспечения безопасности прощальные линейки прошли в помещениях, а в приграничных муниципалитетах — и вовсе дистанционно.
В вузы и колледжи.
В этом году в Орловской области со школьной скамьёй простились 11 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников. Особая гордость Орла — 423 претендента на медали за особые успехи в учёбе.
В Липецкой области 11-й класс окончили 4,5 тыс. ребят и более 12 тыс. — девятый. Накануне последнего звонка на площади Героев состоялась трогательная церемония прощания выпускников школы № 14 с кадетским знаменем. Это традиционное событие стало символичным завершением важного этапа в жизни юных кадетов. Выпускников школы № 72 поздравил губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что школа станет одиннадцатой в регионе, где в этом году начнётся капитальный ремонт. На него из бюджетов разных уровней выделено более 163 млн рублей, из них 5,5 млн затратят на благоустройство пришкольной территории, а 11 млн — на закупку оборудования.
Уже известно, что больше половины липецких девятиклассников выбрали обучение в техникумах и колледжах. Многих к такому решению подстегнуло вхождение Липецкой области в пилотный проект по расширению доступности среднего профессионального образования: для получения аттестата выпускникам 9-х классов в этом году достаточно сдать экзамены только по двум обязательным предметам. А вот ребятам, которые захотели продолжить обучение в 10 классе, предстоят экзамены ещё по двум предметам по выбору.
В Тамбовской области последний звонок прозвенел для 3513 выпускников 11 классов и 9779 девятиклассников в 398 школах региона.
В Курской области последние звонки прозвучали в 432 школах. Выпускниками стали более 4 тыс. одиннадцатиклассников, в том числе 484 — из приграничных районов. Девятый класс окончили свыше 11 тыс. ребят, из них 1216 школьников из приграничья. Торжественные линейки в регионе проходили в закрытых помещениях с соблюдением мер безопасности. В приграничных районах все мероприятия провели дистанционно.
«Желаю ребятам уверенно идти к своим целям, помнить родную школу и всегда гордиться тем, что они часть большой и дружной семьи», — напутствовала выпускников замгубернатора Курской области Оксана Крутько, посетившая гимназию № 44.
В Белгородской области 5295 школьников окончили 11-е и 17 131— девятые классы. Торжества по случаю прощания со школой и окончания учебного года прошли во всех 547 школах Белгородской области. В семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском округе и Мелиховском сельском поселении Корочанского района они состоялись в онлайн-формате.
Последний звонок в Корочанской СОШ им. Д. К. Кромского прошёл традиционно. Ребята поделились своими эмоциями, трогательными воспоминаниями о беззаботной поре, словами благодарности в адрес преподавателей и, конечно, планами и ожиданиями. Первоклассники, у которых чудесные школьные годы ещё впереди, подарили выпускникам символические колокольчики.
Что выбрали?
Тожественные прощания со школой в Воронежской области провели для 25 тыс. выпускников девятых и почти 10 тыс. выпускников одиннадцатых классов. В областном центре 9-е классы окончили 12 293 человека, а 11-е — 5199. По требованиям безопасности, последние звонки в регионе состоялись в закрытых помещениях. В школе № 45 последний звонок прозвенел для 15 выпускников 11-го и 73 учеников 9-го класса. По словам ребят, их учебное заведение примечательно тем, что в этом году в нём прошёл первый последний звонок за несколько лет — только в ноябре 2025 года школа вновь открыла двери после масштабной реконструкции.
В самой большой школе России — воронежском образовательном центре «Содружество» — 11-й класс окончили 79 человек. Как рассказала завуч Наталья Горчакова, в этом году в школе планируется выпуск 16 золотых медалистов, ещё шесть ребят претендуют на серебряные медали. Многие из 11-классников уже выбрали профессию. Например, Любим Адрианов хочет пойти по стопам отца — планирует поступать на факультет государственного муниципального управления. В приоритете — московский вуз. Юноша уверенно шёл к своей мечте, усердно занимаясь с репетирами.
В планах «хорошистки» Анны Седоченко — факультет юридический или журналистики. Несколько лет девушка была волонтёром «Движения первых», но в этом учебном году на первый план вышла подготовка к экзаменам.
«Наша школа красивая, просторная и интересная. Здесь мы завели много новых знакомств — грустно во всем этим расставаться. Но в памяти наши школьные годы останутся навсегда», — поделился с «АиФ-Воронеж» выпускник Кирилл Журавлёв. Он выбрал для себя направление, связанное с информатикой, — кибербезопасность.
Кстати, экзаменационная пора уже стартовала. Так, 1 июня, одиннадцатиклассники сдали первые предметы по выбору — историю, литературу, химию. А 2 июня выпускники девятых классов написали ОГЭ по математике. Основной период сдачи ЕГЭ продлится по 9 июля.