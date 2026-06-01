Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ишимском округе Тюменской области отремонтируют почти 10 км магистралей

Сейчас работы уже ведутся на 2 объектах.

Почти 10 км магистралей отремонтируют в Ишимском округе Тюменской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

Сейчас работы уже ведутся на двух объектах. Один из них — участок автомобильной дороги Гагарино — Клепиково — Орловка протяженностью 1 км. Там уже выложили выравнивающий слой и присыпали обочины. Затем на дороге установят знаки и сделают разметку.

Уточняется, что всего в Ишимском округе будет приведено в порядок семь региональных дорог общей протяженностью 9828 м. Весь комплекс работ выполнят до 1 ноября текущего года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.