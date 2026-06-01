В Ишимском округе Тюменской области отремонтируют почти 10 км магистралей

Почти 10 км магистралей отремонтируют в Ишимском округе Тюменской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
Сейчас работы уже ведутся на двух объектах. Один из них — участок автомобильной дороги Гагарино — Клепиково — Орловка протяженностью 1 км. Там уже выложили выравнивающий слой и присыпали обочины. Затем на дороге установят знаки и сделают разметку.
Уточняется, что всего в Ишимском округе будет приведено в порядок семь региональных дорог общей протяженностью 9828 м. Весь комплекс работ выполнят до 1 ноября текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.