В Динском районе Кубани построили поликлинику на 600 посещений в смену

В ней будут принимать как взрослых пациентов, так и детей.

Источник: Национальные проекты России

Поликлинику на 600 посещений в смену построили в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На сегодня проводится процедура приемки выполненных работ, уже получено разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию, сообщили в департаменте строительства региона.

Площадь трехэтажного здания составляет 9,7 тыс. кв. м. Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену. Там расположены кабинеты функциональной диагностики и УЗИ, физиотерапевтический блок, эндоскопическое отделение, а также хирургический и терапевтический дневные стационары по 10 коек каждый.

Детское отделение сможет принять 250 пациентов в смену. Оно располагает кабинетами медико-социальной помощи, дневным стационаром на четыре койки и профилактическим отделением. Там подготовили восемь кабинетов врачей-педиатров, кабинеты специалистов и помещение для физиотерапии.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Там обустроили автостоянку на 12 машино-мест, перед главным входом сделали цветники и поставили скамейки для отдыха. На территории предусмотрены детская игровая площадка и внутренний дворик.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.