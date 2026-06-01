GB News: в Британии возникли проблемы с проектом новейшего истребителя Tempest

Королевским ВВС придется дожидаться истребителя следующего поколения Tempest как минимум до 2040 года. На реализацию проекта пока нет финансирования, передает британский канал GB News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что передовые истребители Tempest должны прийти на замену устаревающего парка из более чем 100 самолетов Typhoon, которые собираются вывести из эксплуатации к 2040 году.

Но теперь Tempest вряд ли поступят на вооружение ранее конца следующего десятилетия. Финансовые средства на проект будут выделены ориентировочно только к 2035 году, хотя изначально их должны были выделить к дате начала разработки в 2025 году.

GB уточняет, что истребитель Tempest разрабатывается в рамках Global Combat Air Programme (GCAP) — совместной программы Британии, Японии и Италии. Ее стоимость превышает 12 млрд фунтов.

В апреле три страны заключили промежуточный контракт на сумму 686 млн фунтов. Но неопределенность, связанная с планом оборонных инвестиций в Британии, затормозила подписание долгосрочного соглашения.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж предупредил, что задержка может представлять угрозу для обороны Британии. Он обвинил премьер-министра Кира Стармера в том, что тот готов отодвинуть на второй план программу создания истребителей следующего поколения «даже ценой ущерба союзническим отношениям и потенциалу национальной обороны».

