GB News: в Британии возникли проблемы с проектом новейшего истребителя Tempest

В статье говорится, что передовые истребители Tempest должны прийти на замену устаревающего парка из более чем 100 самолетов Typhoon, которые собираются вывести из эксплуатации к 2040 году.
Но теперь Tempest вряд ли поступят на вооружение ранее конца следующего десятилетия. Финансовые средства на проект будут выделены ориентировочно только к 2035 году, хотя изначально их должны были выделить к дате начала разработки в 2025 году.
GB уточняет, что истребитель Tempest разрабатывается в рамках Global Combat Air Programme (GCAP) — совместной программы Британии, Японии и Италии. Ее стоимость превышает 12 млрд фунтов.
В апреле три страны заключили промежуточный контракт на сумму 686 млн фунтов. Но неопределенность, связанная с планом оборонных инвестиций в Британии, затормозила подписание долгосрочного соглашения.
Теневой министр обороны Джеймс Картлидж предупредил, что задержка может представлять угрозу для обороны Британии. Он обвинил премьер-министра Кира Стармера в том, что тот готов отодвинуть на второй план программу создания истребителей следующего поколения «даже ценой ущерба союзническим отношениям и потенциалу национальной обороны».