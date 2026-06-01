650 народных проектов выставили на голосование в Волгоградской области

По данным комитета финансов региона, к голосованию допущен 401 основной проект и 249 предложений от школьников. В основном это благоустройство и обновление социально значимой инфраструктуры, новые детские и спортивные площадки, ремонт в библиотеках и музеях, уличное освещения, ремонт дорог. Дети предложили создать школьные музеи и киностудии, комнаты отдыха и спортзалы.