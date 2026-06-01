В подмосковном Электрогорске открылась новая зона отдыха

Новую зону отдыха у Стахановского озера в Электрогорске благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». В честь открытия провели мероприятия для детей, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Так, на территории вместо тропинок появились железные дорожки на сваях и тротуары, а рядом с центральным входом расположилась новая баскетбольная площадка. Также были построены большой пирс и несколько детских площадок. Кроме того, специалисты провели освещение.
На торжественном открытии были организованы мастер-классы и игровые программы для детей. А на центральной площадке состоялось награждение рабочих, которые трудились над созданием зоны. Специалисты провели работы в короткие сроки, начав их еще зимой, и не останавливались даже во время разлива озера.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.