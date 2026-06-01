В Анапе открыты безопасные пляжи после ликвидации последствий ЧС

Купальный сезон в Анапе официально стартовал первого июня, и теперь отдыхающие могут легально и безопасно заходить в море на территориях, которые специалисты вывели из зоны экологического риска.
Об этом подробно рассказала глава курорта Светлана Маслова, отметив, что общая протяженность доступных для купания участков составила четыре с половиной километра. В этот список вошли как галечные побережья, так и ключевые песчаные локации, включая центральный городской пляж, тянущийся от Лечебного участка до санатория «Бимлюк», а также береговые линии в Витязево, Золотой Бухте, на Высоком берегу, в Малой Бухте, у мемориала 20 лет Победы, в селе Сукко и поселке Большой Утриш.
Остальные песчаные пляжи откроются для посетителей не сразу, а поэтапно, по мере завершения работ по восстановлению береговой линии. Процесс включает отсыпку чистого песка и официальное исключение участков из реестра опасных зон. Ситуация контролируется на государственном уровне: 29 мая правительственная комиссия подтвердила, что 15 пляжей уже получили все необходимые разрешительные документы, тогда как 29 объектов находятся на стадии прохождения экспертизы.
Масштабы проделанной работы впечатляют: с начала ликвидации последствий чрезвычайной ситуации специалисты очистили более 3600 километров береговой линии, причем некоторые участки подвергались повторной обработке. Из пострадавших зон вывезли около 185 тысяч тонн загрязненного грунта и песка, весь объем которого был либо обезврежен, либо переработан во вторичное сырье.
Таким образом, курорт системно подходит к возвращению полноценного пляжного отдыха, гарантируя безопасность туристов на каждом этапе восстановления инфраструктуры.
Напомним, несмотря на официальное открытие курортного сезона в черноморских городах Кубани, купальный сезон начнется немного позже — ориентировочно к середине июня. Как сообщал «Югополис», причина этого — аномально холодная весна, из-за чего вода в море еще не прогрелась до приемлемых значений. Однако, как сообщают очевидцы, люди на море уже активно купаются.