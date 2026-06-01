В Анапе открыты безопасные пляжи после ликвидации последствий ЧС

Об этом подробно рассказала глава курорта Светлана Маслова, отметив, что общая протяженность доступных для купания участков составила четыре с половиной километра. В этот список вошли как галечные побережья, так и ключевые песчаные локации, включая центральный городской пляж, тянущийся от Лечебного участка до санатория «Бимлюк», а также береговые линии в Витязево, Золотой Бухте, на Высоком берегу, в Малой Бухте, у мемориала 20 лет Победы, в селе Сукко и поселке Большой Утриш.