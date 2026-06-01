Путин вручил орден «Родительская слава» семье, воспитывающей восемь детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» Ольге и Юрию Власовым из Тюмени за воспитание восьми детей.
«Орденом “Родительская слава” награждены Власова Ольга Владимировна и Власов Юрий Николаевич, Тюменская область», — объявили на церемонии награждения.
«Для нашей семьи большая честь, и гордость, и радость получить такую высокую награду от первого лица государства. Мы не делали ничего героического, мы просто воспитывали и растили детей. Дети, в свою очередь, растили нас как родителей. Спасибо вам большое за поддержку семей в нашей стране. Для нас очень важно и ценно, что вы замечаете и высоко цените заслуги и труд многодетных семей», — сказал после награждения Юрий Власов.
Ранее РИА Новости в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области сообщили, что семья Власовых живет в Тюмени, придерживается православных взглядов и традиций, у супругов восемь детей, старшие уже работают.