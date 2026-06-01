Кота Леопольда отправят в наше время: в России снимут полнометражку о самом мирном советском мультперсонаже

Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм, в котором герой окажется в нашем времени. Об этом, ссылаясь на белорусскую студию «Киноцех», которая готовит проект вместе с Welcome Media, пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.
Работу над «Леопольдом» планируют начать осенью. Режиссёром станет Владислав Богуш, известный по комедии «На деревню дедушке»6+ и семейному фильму «Распаковка»6+. Сценарий основан на рассказах Анатолия Резникова, автора персонажа. Картину хотят сделать игровой, с актёрами в большинстве ролей. Имена исполнителей ролей пока не раскрываются.
О Лабубу планируют снять полнометражный фильм. Компания Pop Mart, выпускающая игрушки с этим персонажем, и студия Sony Pictures объявили о работе над проектом. В картине совместят игровое кино и компьютерную анимацию.