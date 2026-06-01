Сервисом подбора лагеря с начала года воспользовались более 300 тысяч раз

Жители России воспользовались сервисом подбора лагеря для ребенка на «Госуслугах» более 300 тысяч раз с начала года, сообщили в аппарате правительства.
«Ко Дню защиты детей на портале “Госуслуги” реализован целый комплекс цифровых сервисов, которые помогают семьям решать важные вопросы. В их числе — жизненная ситуация “Отдых и оздоровление детей”. Она позволяет родителям подобрать лагерь или санаторий, получить достоверную информацию о мерах поддержки и в ряде регионов оформить заявление на путевку онлайн. Уже более 300 тысяч раз граждане обратились к этому сервису, а база доступных учреждений детского отдыха продолжает расширяться», — сказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
С помощью жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» родители могут подобрать подходящую программу отдыха, сравнить условия пребывания и подать заявление онлайн — без необходимости искать информацию на разных сайтах и обращаться сразу в несколько организаций. На платформе представлено более 9 тысяч спортивных, туристических, языковых, творческих, научно-технических и оздоровительных лагерей по всей стране. Для удобства пользователей лагеря сгруппированы по категориям — например, «у воды», «санаторий», «спортивный» и другим направлениям.
В карточке каждой организации собрана ключевая информация: адрес, возрастная категория детей, наличие медицинского сопровождения, инфраструктура, условия безопасности и стоимость путевки. Пользователи могут заранее узнать, есть ли в лагере врач или медсестра, предусмотрена ли проверка документов, обработка территории от клещей, изолятор или охраняемая территория.
Отдельный раздел жизненной ситуации посвящен мерам государственной поддержки. Родители могут узнать, какие категории семей имеют право на льготные или бесплатные путевки, а также ознакомиться с перечнем необходимых документов. Например, меры поддержки доступны многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.
