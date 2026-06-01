Сервисом подбора лагеря с начала года воспользовались более 300 тысяч раз

«Ко Дню защиты детей на портале “Госуслуги” реализован целый комплекс цифровых сервисов, которые помогают семьям решать важные вопросы. В их числе — жизненная ситуация “Отдых и оздоровление детей”. Она позволяет родителям подобрать лагерь или санаторий, получить достоверную информацию о мерах поддержки и в ряде регионов оформить заявление на путевку онлайн. Уже более 300 тысяч раз граждане обратились к этому сервису, а база доступных учреждений детского отдыха продолжает расширяться», — сказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.