Купальный сезон официально открыли в Челябинской области: как избежать трагедий на пляжах

В первый день лета в Челябинской области официально открыли купальный сезон. На пляжах, где разрешено купаться, навели порядок, а на посты вышли спасатели и медики. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Челябинской области.
К сожалению, в этом году южноуральцы уже тонули на пляжах. Зачастую это происходит из-за игнорирования элементарных правил безопасности.
— Выбирайте для отдыха специализированные пляжи, где есть матросы-спасатели, и не оставляйте детей без присмотра. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. А на всех видах плавательных средств необходимо надевать спасательные жилеты, — рассказывают сотрудники МЧС региона.
Чаще люди тонут из-за купания в местах, где это запрещено делать, или оставления детей без контроля. Спасатели напоминают, что даже умение плавать не гарантирует 100% безопасность — в водоемах есть много скрытых угроз.