В Челябинске школьникам рассказали об официальном трудоустройстве

«День выпускника» состоялся в Кадровом центре «Работа России» по Ленинскому и Советскому районам Челябинска в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Участниками стали ученики 9−10-х классов школы № 51, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения.
Специалисты центра занятости объяснили, как устроиться на работу официально, какие вакансии открыты для несовершеннолетних в Челябинске и где их искать. Также рассказали школьникам о том, как составить первое резюме. Кроме того, учащимся разъяснили, сколько часов можно работать в день в зависимости от возраста и как защищены права несовершеннолетних законом.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.