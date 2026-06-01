Нутрициолог Шипарева рассказала, для кого переедание черешни смертельно опасно

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева предупредила, что переедание черешни может быть опасным для людей с заболеваниями почек. По её словам, это связано с высоким содержанием калия в ягодах, который здоровый организм способен вывести без проблем, но при нарушении работы почек может накапливаться в крови, вызывая гиперкалиемию.