Нутрициолог Шипарева рассказала, для кого переедание черешни смертельно опасно

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева предупредила, что переедание черешни может быть опасным для людей с заболеваниями почек. По её словам, это связано с высоким содержанием калия в ягодах, который здоровый организм способен вывести без проблем, но при нарушении работы почек может накапливаться в крови, вызывая гиперкалиемию.
Калий играет важную роль в организме: он необходим для передачи нервных импульсов, сокращения мышц и поддержания стабильного сердечного ритма. В 100 граммах черешни содержится около 230 миллиграммов калия. В килограмме ягод — примерно 2300 миллиграммов, что соответствует суточной норме для взрослого человека. Для здорового организма такая нагрузка не представляет опасности, так как почки эффективно выводят излишки калия.
Однако при заболеваниях почек функция выведения калия может быть нарушена. В этом случае калий накапливается в крови, что приводит к развитию гиперкалиемии. Это состояние может проявляться мышечной слабостью, покалыванием в конечностях и нарушением сердечного ритма, вплоть до остановки сердца.
Особенно подвержены риску пациенты с хронической почечной недостаточностью. Также осторожность следует проявлять людям, принимающим препараты для лечения гипертонии, и диабетикам, у которых почки работают под повышенной нагрузкой.
Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru рекомендовала не употреблять более 300 граммов черешни за один раз, чтобы избежать избыточного потребления калия и связанных с этим рисков. Для здоровых людей черешня является полезным и безопасным продуктом, если соблюдать умеренность в её потреблении.