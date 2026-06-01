Пермский центр инклюзивного образования признан лучшим в России среди проектов для детей с ОВЗ

Центр «МАНЯ» — первая в регионе негосударственная организация «полного дня» для детей с ОВЗ от семи до двенадцати лет. Здесь действуют коммуникативные классы с индивидуальными образовательными маршрутами, сенсорно-дефектологические кабинеты, зал сенсорной интеграции «Дом Совы» и инклюзивные мастерские «Руками добра» по пяти направлениям: столярное, швейное, кожевенное, гончарное дело и флористика. За 2025 год помощь получили 907 детей, из них 734 с ОВЗ. 95 процентов воспитанников показывают результаты выше ожидаемых, 85,7 процента родителей готовы рекомендовать центр другим семьям.