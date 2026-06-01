Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский центр инклюзивного образования признан лучшим в России среди проектов для детей с ОВЗ

В номинации «Обучение и дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью» всероссийского конкурса «Меняем мир вместе» лучшим был признан пермский Центр развития инклюзивного образования ЧДОУ «МАНЯ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Источник: "Российская газета"

В номинации «Обучение и дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью» всероссийского конкурса «Меняем мир вместе» лучшим был признан пермский Центр развития инклюзивного образования ЧДОУ «МАНЯ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Всего в конкурсе, проходящем с 2023 года, принимало участие 52 финалиста, и Прикамье оказалось лучшим. Организатор центра Нина Ширинкина считает, что первое место, занятое на всероссийском конкурсе, является признанием деятельности всех его сотрудников и доверия семей, взаимодействующих с центром.

— Самое основное, на мой взгляд, заключается в возможности продемонстрировать, что инклюзивное образование формата «полный день» действует и может расти дальше, — говорит она. — В Прикамье мы уже занимаемся этим при поддержке регионального правительства.

Центр «МАНЯ» — первая в регионе негосударственная организация «полного дня» для детей с ОВЗ от семи до двенадцати лет. Здесь действуют коммуникативные классы с индивидуальными образовательными маршрутами, сенсорно-дефектологические кабинеты, зал сенсорной интеграции «Дом Совы» и инклюзивные мастерские «Руками добра» по пяти направлениям: столярное, швейное, кожевенное, гончарное дело и флористика. За 2025 год помощь получили 907 детей, из них 734 с ОВЗ. 95 процентов воспитанников показывают результаты выше ожидаемых, 85,7 процента родителей готовы рекомендовать центр другим семьям.

Победа пермского центра на федеральном уровне — пример того, как при поддержке государства региональная организация может стать лучшей в стране. Практика пермяков войдет в федеральный сборник лучших практик СО НКО для тиражирования по всей стране.