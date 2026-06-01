Движение транспорта ограничат на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева

На круговом движении на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде введут временные ограничения движения транспорта из-за сооружения монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
С 3 июня и до окончания работ проезжая часть дороги на данном участке будет частично заужена, но проезд автомобилей по улицам Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева сохранится во всех направлениях.
«Рекомендуем автомобилистам быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении.
Напомним, что движение транспорта по улице Нестерова закрыто.