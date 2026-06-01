Доктор Еделев назвал болезни, которые грозят после укуса комара

Он подчеркнул, что комары являются переносчиками около ста заболеваний, некоторые из которых очень опасны. Эксперт отметил, что до начала XX века малярия была распространенной болезнью в России, и хотя сегодня малярийные комары в основном обитают на юге, случаи местной трехдневной малярии фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях. Характерные симптомы малярии включают озноб, жар и обильное потоотделение.