Доктор Еделев назвал болезни, которые грозят после укуса комара

Эксперт заявил, что комары являются переносчиками около ста заболеваний, некоторые из которых очень опасны.

Доктор Еделев назвал болезни, которые грозят после укуса комара. Об этом он сообщил общественной службе новостей.

По словам эксперта, аномально раннее и массовое появление комаров, наблюдаемое с конца мая в различных регионах России, может представлять угрозу распространения опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Западного Нила и туляремия.

Как отметил Еделев, нашествие насекомых вызвано несколькими природными факторами: снежная зима обеспечила термоизоляцию для яиц и личинок, быстрое таяние снега создало временные водоемы, а аномальное потепление ускорило развитие комаров в два-три раза. Жители Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областей и Башкортостана отмечают, что комары появились на три-четыре недели раньше обычного и быстро размножаются.

Он подчеркнул, что комары являются переносчиками около ста заболеваний, некоторые из которых очень опасны. Эксперт отметил, что до начала XX века малярия была распространенной болезнью в России, и хотя сегодня малярийные комары в основном обитают на юге, случаи местной трехдневной малярии фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях. Характерные симптомы малярии включают озноб, жар и обильное потоотделение.

По словам Еделева, с 1999 года комары в 36 регионах России, особенно на юге и в Поволжье, переносят лихорадку Западного Нила, которая может поражать головной и спинной мозг. Туляремия, передаваемая комарами механически, также представляет собой серьезную угрозу, поражая лимфоузлы и внутренние органы.

Врач также упомянул о риске дирофиляриоза — паразитарного заболевания, вызываемого нематодами, которые переносятся комарами. Инкубационный период может составлять от трех месяцев до двух лет, а лечение требует хирургического вмешательства. Он также отметил возможность заражения лихорадками группы Калифорнийского энцефалита, которые проявляются неврологическими нарушениями.

Ранее сообщалось, что энтомолог Хряпин объяснил, почему комары чаще всего кусают в голову.