Доктор Еделев назвал болезни, которые грозят после укуса комара. Об этом он сообщил общественной службе новостей.
По словам эксперта, аномально раннее и массовое появление комаров, наблюдаемое с конца мая в различных регионах России, может представлять угрозу распространения опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Западного Нила и туляремия.
Как отметил Еделев, нашествие насекомых вызвано несколькими природными факторами: снежная зима обеспечила термоизоляцию для яиц и личинок, быстрое таяние снега создало временные водоемы, а аномальное потепление ускорило развитие комаров в два-три раза. Жители Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областей и Башкортостана отмечают, что комары появились на три-четыре недели раньше обычного и быстро размножаются.
Он подчеркнул, что комары являются переносчиками около ста заболеваний, некоторые из которых очень опасны. Эксперт отметил, что до начала XX века малярия была распространенной болезнью в России, и хотя сегодня малярийные комары в основном обитают на юге, случаи местной трехдневной малярии фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях. Характерные симптомы малярии включают озноб, жар и обильное потоотделение.
По словам Еделева, с 1999 года комары в 36 регионах России, особенно на юге и в Поволжье, переносят лихорадку Западного Нила, которая может поражать головной и спинной мозг. Туляремия, передаваемая комарами механически, также представляет собой серьезную угрозу, поражая лимфоузлы и внутренние органы.
Врач также упомянул о риске дирофиляриоза — паразитарного заболевания, вызываемого нематодами, которые переносятся комарами. Инкубационный период может составлять от трех месяцев до двух лет, а лечение требует хирургического вмешательства. Он также отметил возможность заражения лихорадками группы Калифорнийского энцефалита, которые проявляются неврологическими нарушениями.
