Дмитрий Квартальнов покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси по хоккею и раскрыл причину ухода

Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов закончил работу в минском «Динамо» и национальной сборной Беларуси по хоккею.
В «Динамо» рассказали, что 1 июня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым. Тренер сообщил, что «принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт».
В клубе поблагодарили Дмитрия Вячеславовича, который три сезона возглавлял команду и добился с ней рекордных результатов. С ним «зубры» дважды выходили во второй раунд плей-офф КХЛ, а в минувшем регулярном чемпионате заняли второе место в Западной конференции.
Не продолжит Квартальнов работу и с национальной сборной. «Сотрудничество прекращено в связи с истечением срока действия контракта специалиста с минским “Динамо”, — сообщили в Федерации хоккея Беларуси. Напомним, что он возглавлял белорусскую сборную с апреля 2023 года.
СМИ сообщают, что Дмитрий Квартальнов возглавит ярославский «Локомотив» — сильнейшую команду КХЛ, которая в 2026 году выиграла свой очередной Кубок Гагарина.
Ранее мы писали, что известно о тренере Дмитрии Квартальнове, который играл за сборную СССР и привел минское «Динамо» во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.