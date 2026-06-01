Спортсмены из Волгограда выиграли золото в турнире по грэпплингу

Представители Волгограда завоевали две золотые медали на турнире по грэпплингу NO-GI. Состязание провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.
Уточним, грэпплинг — это вид спортивной борьбы, в котором основное внимание уделяется захватам. Турнир был посвящен памяти командиров батальона «Спарта» Героя России Владимира Жоги и Героя ДНР Арсена Павлова. Состязания прошли 24 мая в Ростове-на-Дону. Участниками стали более 600 спортсменов разных возрастов.
Воспитанники Волгоградской спортивной школы № 26 «Родина» показали отличные результаты. Сергей Андрасян занял первое место в своей весовой категории до 42 кг. Ростислав Карпов также продемонстрировал высочайший уровень подготовки, завоевав золото в весе 53 кг.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.