«Аллея звезд» на Пионерской площади в Петербурге пополнилась новым именем

Новую табличку с именем народного артиста России Сергея Паршина установили 28 мая на «Аллее звезд», которая находится на Пионерской площади рядом с Театром юных зрителей (ТЮЗ) им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Уточним, «Аллея звезд» была открыта в Санкт‑Петербурге 7 ноября 2016 года по инициативе ТЮЗа им. А. А. Брянцева. С тех пор плиты с золотыми звездами и фамилиями театральных деятелей Санкт‑Петербурга устанавливаются там ежегодно.
Начиная с 2018 года закладка новых звезд приурочена к вручению премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. Так, в год 150-летия Союза театральных деятелей (СТД) РФ свою личную звезду обрел председатель Санкт‑Петербургского отделения СТД РФ, народный артист России, лауреат Государственной премии России, актер Александринского театра Сергей Паршин. Церемония состоялась 28 мая, в день рождения артиста.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.