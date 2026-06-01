В США подтвердили высокую эффективность вакцин от гриппа для дошкольников

Дело в том, что в США дети обычно проходят обязательный ежегодный осмотр у педиатра в день своего рождения. Если они родились осенью, то обычно в этот же день они получают новую сезонную вакцину от гриппа, что не происходит с детьми, родившимися летом или в другие времена года. Это позволяет оценивать эффект от прививок, сравнивая уровень вакцинации и частоту заражения гриппом среди «осенних» детей и детей, родившихся летом.