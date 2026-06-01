В США подтвердили высокую эффективность вакцин от гриппа для дошкольников

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Исследователи из США обнаружили в рамках многолетних наблюдений за здоровьем детей в возрасте от 2 до 5 лет, что прием сезонной вакцины от гриппа каждыми 100 пациентами также защищает еще 9−14 детей детсадовского возраста от заражения данной формой ОРВИ. В результате этого от нескольких сотен тысяч, до нескольких миллионов детей ежегодно избегают гриппа, сообщила пресс-служба Гарвардской медицинской школы (HMS).
«В контексте одних лишь Соединенных Штатов это означает, что массовая вакцинация детей позволяет нам ежегодно предотвращать от нескольких сотен тысяч, до нескольких миллионов случаев заражения гриппом. Иными словами, от прививок от гриппа есть огромный позитивный эффект, который невозможно не заметить», — заявил профессор HMS Анупам Джена, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.
Как отмечают Джена и его коллеги, поводом для проведения подобного исследования стало то, что в январе этого года федеральное правительство США приняло решение исключить сезонную вакцину от гриппа из списка рекомендованных для детей прививок из-за предположительного «отсутствия очевидной пользы от данных прививок». Этот шаг вызвал критику со стороны научного сообщества, выигравшего в марте коллективный иск к правительству, в результате чего это решение было заморожено.
Медики из Гарвардской медицинской школы и их коллеги из других научных организаций нашли еще одно подтверждение в пользу ошибочности заявлений официального Вашингтона в рамках анализа данных, которые ежегодно собираются американскими педиатрами, работающими с детьми в возрасте от двух до пяти лет. Как обратили внимание ученые, в этих данных скрывался своеобразный стихийный эксперимент, связанный с приемом сезонных вакцин малолетними детьми.
Дело в том, что в США дети обычно проходят обязательный ежегодный осмотр у педиатра в день своего рождения. Если они родились осенью, то обычно в этот же день они получают новую сезонную вакцину от гриппа, что не происходит с детьми, родившимися летом или в другие времена года. Это позволяет оценивать эффект от прививок, сравнивая уровень вакцинации и частоту заражения гриппом среди «осенних» детей и детей, родившихся летом.
Руководствуясь этой идеей, исследователи проанализировали данные, собранные педиатрами в промежутке между 2016 годом и 2023 годом. Этот анализ показал, что «осенние» дети на 8−12% чаще вакцинировались и 1−1,4% реже болели гриппом, чем их «летние» сверстники, причем каждые 100 дополнительных случаев вакцинации также уменьшали число заражений среди других детей на 9−14 случаев. Все это говорит об очевидной и большой пользе детских вакцин от гриппа, подытожили профессор Джена и его коллеги.