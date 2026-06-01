Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лерчек, у которой нашли рак желудка, проходит шестой курс химиотерапии

Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, проходит 6 курс химиотерапии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит шестой курс химиотерапии, сообщил ее брат Родион.

«Сегодня привез Леру на шестую химию», — сказал брат Чекалиной в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.

Он также показал палату, где блогер проходит лечение, и ее медицинскую карту. Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше