Лерчек, у которой нашли рак желудка, проходит шестой курс химиотерапии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит шестой курс химиотерапии, сообщил ее брат Родион.
«Сегодня привез Леру на шестую химию», — сказал брат Чекалиной в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.
Он также показал палату, где блогер проходит лечение, и ее медицинскую карту. Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.
Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
