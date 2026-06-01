В Ростовской области к купальному сезону подготовили уже 73 пляжа

Убирают опасный мусор, оборудуют места отдыха: часть пляжей подготовили к купальному сезону.

Источник: Комсомольская правда

Часть пляжей Ростовской области уже готовы к купальному сезону. Спасатели и водолазы продолжают расчищать места отдыха и дно водоемов от опасного мусора. Также ведется обучение работников спасательных постов, рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

— Специалистами служб экстренного реагирования обследовано 83 пляжа, к приему отдыхающих готовы 73 из них. Работа по подготовке пляжей и мест отдыха у воды продолжается, — прокомментировал Сергей Бодряков.

Также, подчеркнул чиновник, особое внимание уделяется подготовке мест отдыха для детей. Ведется патрулирование и обучение основам первой помощи.

За безопасностью на водоемах следят инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Ростовской области, сотрудники областного отделения Всероссийского общества спасания на водах и муниципальные аварийно-спасательные формирования.

Жителям Дона напоминают: в любых экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

