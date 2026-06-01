В подмосковных Люберцах построят детский сад на 280 мест

Детский сад на 280 мест построят в городе Люберцы при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Новый детский сад общей площадью около 4000 кв. м рассчитан на 280 воспитанников. В здании будут размещены 12 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет», — сообщила министр по архитектуре и градостроительству Московской области Наталья Шувалова.
В трехэтажном здании будут расположены групповые помещения, кружковые комнаты, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда. Кроме того, в детском саду будет пищеблок, включающий холодный и горячий цеха, это позволит обеспечивать воспитанников качественным и сбалансированным питанием.
Уточняется, что детский сад построят на территории бывшего деревообрабатывающего комбината. На прилегающей территории сделают игровые и спортивные площадки. Также будут оборудованы учебно-опытные зоны и пространство для проведения мероприятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.