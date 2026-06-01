Под Воронежем пенсионер-инвалид через суд добился положенных бесплатных медикаментов

В Семилукском районе 69-летнему местному жителю, имеющему 3-ю группу инвалидности, пришлось через суд добиваться положенных по закону бесплатных медикаментов. Мужчина имеет право на государственную социальную помощь, однако вовремя нужные препараты ему не выдали. В итоге пожилой человек был вынужден тратить собственные сбережения, чтобы не прерывать лечение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 1 июня.