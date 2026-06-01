Под Воронежем пенсионер-инвалид через суд добился положенных бесплатных медикаментов

69-летнему жителю Семилукского района вернули деньги за самостоятельно купленные лекарства.

Источник: Комсомольская правда

В Семилукском районе 69-летнему местному жителю, имеющему 3-ю группу инвалидности, пришлось через суд добиваться положенных по закону бесплатных медикаментов. Мужчина имеет право на государственную социальную помощь, однако вовремя нужные препараты ему не выдали. В итоге пожилой человек был вынужден тратить собственные сбережения, чтобы не прерывать лечение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 1 июня.

После того, как мужчину оставили без льготных лекарств, проигнорировав установленные сроки, суд встал на сторону инвалида и обязал ответственных полностью компенсировать все расходы на самостоятельную покупку таблеток.

Кроме компенсации чистой стоимости лекарств, с виновной стороны в пользу пожилого мужчины также взыскали компенсацию морального вреда за переживания и бюрократическую волокиту.

Сейчас исковые требования полностью удовлетворены, и деньги должны вернуться на счет пострадавшего пенсионера.