Эксперт назвал три района Беларуси, где может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов

Директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Михаил Кисель назвал БелТА три района республики, где может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов.
Как ранее и сообщалось, три перспективные площадки находятся в неподалеку от Островецкой АЭС (то есть в Гродненской области), в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также на Могилевщине. Михаил Кисель озвучил точные локации. Это Островецкий район Гродненской области, Хойникский район Гомельской и Мстиславский на Могилевщине.
Сейчас ведется анализ и подготовка документов по всем площадкам, впереди — отчеты по оценке воздействия на окружающую среду пункта захоронения радиоактивных отходов. Далее — общественные слушания. Вместе с тем уже сейчас БелРАО проводит встречи с общественностью в названных районах, по которым видно, что тема для белорусов — животрепещущая.
«Объясняем, что из себя представляет пункт захоронения радиоактивных отходов, что это высокотехнологичный инженерный объект, который предназначен для финальной изоляции отходов, без выхода в окружающую среду на весь срок опасности этих отходов, а это не одно десятилетие. Объясняем многобарьерную структуру. Радиоактивные отходы для долговременного хранения и захоронения при необходимости перемешиваются с цементным компаундом, помещаются в безопасные контейнеры, а затем в хранилище», — рассказал Михаил Кисель.
Добавим, что ранее сообщалось: место площадки для радиоактивных отходов обсудят с белорусами в августе-сентябре. Причем директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Дмитрий Логвин заявлял, что к размещению пункта хранения радиоактивных отходов более всего подготовлены жители Островца. Логвин обратил внимание, что данную инициативу поддерживают более 70% местных жителей.
— В Могилевской области около 60% населения также не против строительства. Ситуация хуже в заповеднике, где более 50% опрошенных не поддерживают строительство, — отметил директор.
Тем временем архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.
А недавно министр энергетики Беларуси опроверг строительство пункта захоронения радиоактивных отходов в Хойниках.