Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал три района Беларуси, где может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов

Беларусь назвала три района, где может быть захоронение радиоактивных отходов.

Источник: Комсомольская правда

Директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Михаил Кисель назвал БелТА три района республики, где может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов.

Как ранее и сообщалось, три перспективные площадки находятся в неподалеку от Островецкой АЭС (то есть в Гродненской области), в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также на Могилевщине. Михаил Кисель озвучил точные локации. Это Островецкий район Гродненской области, Хойникский район Гомельской и Мстиславский на Могилевщине.

Сейчас ведется анализ и подготовка документов по всем площадкам, впереди — отчеты по оценке воздействия на окружающую среду пункта захоронения радиоактивных отходов. Далее — общественные слушания. Вместе с тем уже сейчас БелРАО проводит встречи с общественностью в названных районах, по которым видно, что тема для белорусов — животрепещущая.

«Объясняем, что из себя представляет пункт захоронения радиоактивных отходов, что это высокотехнологичный инженерный объект, который предназначен для финальной изоляции отходов, без выхода в окружающую среду на весь срок опасности этих отходов, а это не одно десятилетие. Объясняем многобарьерную структуру. Радиоактивные отходы для долговременного хранения и захоронения при необходимости перемешиваются с цементным компаундом, помещаются в безопасные контейнеры, а затем в хранилище», — рассказал Михаил Кисель.

Добавим, что ранее сообщалось: место площадки для радиоактивных отходов обсудят с белорусами в августе-сентябре. Причем директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Дмитрий Логвин заявлял, что к размещению пункта хранения радиоактивных отходов более всего подготовлены жители Островца. Логвин обратил внимание, что данную инициативу поддерживают более 70% местных жителей.

— В Могилевской области около 60% населения также не против строительства. Ситуация хуже в заповеднике, где более 50% опрошенных не поддерживают строительство, — отметил директор.

Тем временем архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

А недавно министр энергетики Беларуси опроверг строительство пункта захоронения радиоактивных отходов в Хойниках.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше