Воронежская гордума одобрила изменения в правилах благоустройства

Зоны ответственности за уборку территории возле жилых домов и магазинов на первых этажах разграничили в Воронеже. В новой редакции правил благоустройства, принятой на заседании городской думы, определено, на каком расстоянии от стены собственник участка или объекта на нем должен поддерживать порядок.

Источник: "Российская газета"

В стандартах прописано, сколько метров от частного или многоквартирного дома входит в зону ответственности его хозяев. Естественной границей будет бордюр или кромка проезжей части.

Если участок под жилым зданием оформлен, то собственник должен будет чистить территорию в пределах пяти метров от стены (не далее, чем до дороги). Если земля не оформлена, — в пределах десяти метров, но так же до границы проезжей части.

Владельцы магазинов и офисов на первых этажах должны обеспечить благоустройство на расстоянии десяти метров от входа в помещение вдоль фасада дома, если ближе не расположена дорога.

Содержание территории предусматривает уборку снега и мусора, устранение захламлений, подметание дорожек.

Новые положения правил благоустройства вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

По словам председателя комиссии городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Александра Сысоева, корректировка документа позволяет ввести единый стандарт уборки для территорий вокруг индивидуальных и многоквартирных жилых домов, а также для предпринимателей, которые покупают или арендуют площади на первых этажах. Все они будут нести одинаковую ответственность за содержание территории.