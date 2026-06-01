«Проезжать его страшно»: Дятлова пообещала разобраться с одним из самых запутанных перекрёстков Калининграда

Власти Калининграда планируют изменить схему движения на пересечении проспекта Мира, улицы Театральной и Дмитрия Донского. Об этом рассказала «Клопс» глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.
Многие водители регулярно жалуются на сложную организацию движения и не всегда понимают, кто должен уступать дорогу. Сложности возникают даже с пониманием светофоров. По словам Дятловой, нынешняя схема также вызывает вопросы и у неё самой.
«Интересный перекрёсток. Нравится ли он мне? Да нет, потому что проезжать его страшно», — призналась глава администрации.
Сейчас специалисты прорабатывают варианты. «Уже приходили ко мне и даже говорили, что мы в этом году, может, сделаем окончательный вариант», — сообщила сити-менеджер.
Речь не идёт о масштабной реконструкции. Власти намерены пересмотреть разметку и упорядочить движение транспорта.
«Сейчас это вакханалия», — охарактеризовала нынешнюю ситуацию глава администрации.
Одновременно рассматривается вопрос об организации муниципальной парковки со шлагбаумом рядом с перекрёстком. Стоянка будет примыкать к Донского. По словам сити-менеджера, если реализовать проект не удастся в этом году, работы перенесут на следующий.
По мнению городских властей, аварийность на перекрёстке остаётся относительно низкой лишь потому, что автомобили движутся здесь на небольшой скорости. ДТП на этом участке случаются регулярно: к счастью, серьёзно никто не пострадал. В 2024 и 2025 годах было зафиксировано две аварии с пострадавшими.
