Неделя сохранения здоровья детей стартовала на Кубани

Тематическая неделя, посвященная вопросам охраны и укрепления детского здоровья, проходит с 1 по 7 июня в Краснодарском крае, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе проведут профилактические мероприятия и акции, сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.
Например, с 2 по 4 июня мобильный комплекс «Диспансеризация» планирует выезжать в населенные пункты Курганинского района. Он будет работать 2 июня в поселке Степном, на следующий день в хуторе Светлая Заря, а 4-го числа в поселке Высоком.
Кроме того, 3 июня в Краснодаре состоится школа здоровья «Профилактика ХНИЗ (хронических неинфекционных заболеваний. — Прим. ред.) и мотивация к ЗОЖ начинается с детства», а 4 июня пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани». Зарядка будет в онлайн-формате, ссылка появится в группе центра общественного здоровья и медицинской профилактики «ВКонтакте» (ЦОЗиМП). Кроме того, 6 июня в детской поликлинике Усть-Лабинска проведут День здоровья под девизом «Берегите здоровье смолоду!».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.