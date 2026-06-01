Пострадавших от ВСУ детей из Белгородской области направили на реабилитацию

БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Более 60 пострадавших от атак ВСУ детей из Белгородской области направлены на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Глава региона провел рабочую встречу с главным врачом детской областной клинической больницы Ириной Кизиловой, которая также возглавляет белгородский Фонд помощи раненым детям. По словам Шуваева, эта структура создана в марте 2025 года и оказывает поддержку молодым белгородцам, пострадавшим от атак ВСУ на территории области. Фонд берет на себя то, что не входит в программу ОМС: реабилитацию, приобретение имплантов и специального оборудования.
«На реабилитацию и санаторно-курортное лечение уже направлены 63 ребенка, в ближайшее время поедет еще 31. Технические средства реабилитации закуплены для шестерых детей, медицинские изделия — для семерых, протезирование выполнено пятерым», — написал Шуваев в канале на платформе «Макс».