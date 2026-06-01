Пострадавших от ВСУ детей из Белгородской области направили на реабилитацию

Глава региона провел рабочую встречу с главным врачом детской областной клинической больницы Ириной Кизиловой, которая также возглавляет белгородский Фонд помощи раненым детям. По словам Шуваева, эта структура создана в марте 2025 года и оказывает поддержку молодым белгородцам, пострадавшим от атак ВСУ на территории области. Фонд берет на себя то, что не входит в программу ОМС: реабилитацию, приобретение имплантов и специального оборудования.