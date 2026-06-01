Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавших от ВСУ детей из Белгородской области направили на реабилитацию

Шуваев: более 60 пострадавших от атак ВСУ детей направили на реабилитацию.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Более 60 пострадавших от атак ВСУ детей из Белгородской области направлены на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Глава региона провел рабочую встречу с главным врачом детской областной клинической больницы Ириной Кизиловой, которая также возглавляет белгородский Фонд помощи раненым детям. По словам Шуваева, эта структура создана в марте 2025 года и оказывает поддержку молодым белгородцам, пострадавшим от атак ВСУ на территории области. Фонд берет на себя то, что не входит в программу ОМС: реабилитацию, приобретение имплантов и специального оборудования.

«На реабилитацию и санаторно-курортное лечение уже направлены 63 ребенка, в ближайшее время поедет еще 31. Технические средства реабилитации закуплены для шестерых детей, медицинские изделия — для семерых, протезирование выполнено пятерым», — написал Шуваев в канале на платформе «Макс».

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше