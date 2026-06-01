В Калининграде возле Морского бизнес-центра разбились несколько машин, на месте работает скорая

В Калининграде возле Морского бизнес-центра произошла авария с несколькими автомобилями. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в понедельник, 1 июня.
О ДТП стало известно около 17:00. По словам свидетелей, один из водителей, предположительно, не справился с управлением и врезался в другие автомобили. На дороге стоят четыре сильно повреждённые машины, у одного из кроссоверов оторвало заднее колесо, рядом рассыпаны осколки.
На место аварии приехала скорая. Медики помогают одному из пострадавших лечь на носилки. Очевидцы сообщают, что рядом собрались испуганные прохожие. Обстоятельства ДТП уточняются.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на пересечении Театральной и Гвардейского проспекта, где произошла авария, собирается пробка. Заторы есть и на соседних улицах: Ленинском, Советском и проспекте Мира, Черняховского и Свободной. Общая дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 7 баллов.