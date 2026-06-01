Власти Советска объяснили причину появления странных стульев в центре города

Железные стулья, появившиеся в Советске на площади Ленина и вызвавшие недоумение у местных жителей, оказались частью будущего музея под открытым небом. Об этом «Клопс» рассказали в администрации Советского городского округа в ответе на запрос.
Всего установят пять таких конструкций. На них можно будет посидеть и отдохнуть.
Чиновники пояснили, что модель носит название «пьетра», их производит завод ООО «МАФиЯ». Музей под открытым небом стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В дальнейшем власти планируют установить дополнительную уличную мебель.
Стулья куплены за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Срок службы изделия — 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия на несущие элементы составляет 5 лет, на стальные — 3 года.
В администрации подтвердили, что была попытка демонтировать один из стульев. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, личность причастного установлена. В МО МВД России «Советский» направили сообщение с просьбой провести проверку и привлечь виновного к ответственности.
Советчане изумились необычным предметам на городской площади и предположили, что новые объекты предназначены для публичной казни.