Артем Жога встретился с юными свердловчанами

День защиты детей для 11 старшеклассников провели в Екатеринбурге. Ребята встретились с полномочным представителем Президента России в УрФО Артемом Жогой. Мероприятие прошло в рамках профориентационного проекта.
— После за чашкой чая поговорили о том, как выбрать свой путь и какие карьерные перспективы для молодежи есть на Урале. Ребятам сейчас по 15−17 лет. Они учатся в профильных классах на разных направлениях: физмат, информатика, химия, гуманитарные науки. Амбициозные, целеустремленные, с крепким стержнем, — поделился Артем Жога в своем канале.
Он добавил, что школьники спрашивали о востребованных профессиях. Интересовались, как развивается промышленность. Также хотели узнать о том, как построить карьеру госслужащего.
Уральского полпреда спрашивали про батальон «Спарта», о жизни подростков Донбасса. Сам же Артем Жога заявил, что отвечал на вопросы юных свердловчан честно и делился личным опытом.