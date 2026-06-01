Первые ЕГЭ в Самаре сдали около 2 тысяч человек

Сегодня в Самаре ЕГЭ сдавали в пунктах проведения экзаменов на базе 13 общеобразовательных учреждений и в 9 пунктах, организованных на дому, всего же для экзаменационной кампании подготовлено 30 пунктов на базе общеобразовательных учреждений и 27 пунктов на дому. Структура и содержание большей части экзаменов в этом году остались прежними. Как и в прошлом году, у выпускников будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору — сделать это можно будет 8 и 9 июля, в зачет пойдет результат, полученный при пересдаче.