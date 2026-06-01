Возможность продления воронежского метробуса до аэропорта рассмотрят в этом году

Первый участок протяженностью 5,5 км, торги на обустройство которого планируется опубликовать в ближайшее время, пройдет от ВГУ до памятника Славы. Всего он будет включать 12 остановок протяженностью 40 метров для удобства посадки пассажиров автобусами особо большого класса. Об этом во время планерки рассказала руководитель управления дорожного хозяйства Мария Фомина. До 1 сентября участок планируется оборудовать 5,7 тыс. резиновых трапецевидных делиниаторов, начальная максимальная стоимость контракта составит 37 млн руб.