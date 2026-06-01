Михаил Воробьёв будет играть за Нижний Новгород

1 июня хоккейный клуб «Торпедо» объявил о подписании контракта с Воробьёвым. Сайт pravda-nn.ru анонсировал переход Михаила из СКА, опубликовав новость 29 мая.
«Центральный нападающий провёл в Санкт-Петербурге последние 4 сезона, демонстрируя высокую результативность и входя в число лучших распасовщиков своей команды. Любопытно, что диспетчерские способности Михаил начал использовать ещё на ранних стадиях карьеры. На молодёжном чемпионате мира 2017 года он стал лучшим ассистентом в истории турниров, чем помог российской сборной завоевать медали», — отмечается на торпедовских интернет-ресурсах.
Поясним, что награды были бронзовые, уфимец Воробьёв сделал 10 результативных передач. Его партнёром по звену был одноклубник из «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов — нынешняя звезда НХЛ.
«3 сезона Воробьёв провёл в системе клуба “Филадельфия Флайерз”, где зарабатывал очки как за команду АХЛ, так и в основном составе “лётчиков” в НХЛ. Вызывался в сборную России на международные матчи и турниры», — снова цитируем пресс-службу «Торпедо». В её сообщении также отмечается сильная игра Воробьёва на вбрасываниях.
— Михаил, по нашему мнению, входит в тройку лучших центральных нападающих КХЛ, и мы считаем успехом его присоединение к нашей команде. Верим, что он сможет стать одним из новых символов «Торпедо» и поможет клубу добиться лучших результатов в своей истории, — резюмировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
Контракт с Воробьёвым рассчитан на два сезона. «Спорт-Экспресс» пишет, что зарплата будет по схеме 55 + 65 млн руб. в год.