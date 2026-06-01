В Липецке прошел бизнес-форум «Сила предпринимательских объединений»

Бизнес-форум «Сила предпринимательских объединений» состоялся в Липецке 15 мая, сообщили в региональном управлении информационной политики. Участники мероприятия в том числе обсудили меры поддержки экспортеров, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В общей сложности форум собрал более 500 предпринимателей, экспертов и представителей региональных властей. На мероприятии для них были организованы тематические дискуссии о защите прав бизнеса, а также сессии, посвященные мерам господдержки, экспорту и внедрению современных технологий.
Эксперты представили участникам форума кейсы по внедрению «цифровых сотрудников» и использованию ИИ-ассистентов. Также они презентовали варианты оптимизации бизнеса и ботов для решения различных задач. Участники мероприятия обсудили тренды 2026 года и региональные программы поддержки стартапов.
Также на форуме состоялась церемония награждения бизнесменов, вносящих вклад в социально-экономическое развитие региона и помогающих фронту. По итогам мероприятия была разработана специальная резолюция. Она содержит предложения по развитию бизнеса. Кроме того, была подготовлена «карта готовности к изменениям». Она в свою очередь отражает запросы предпринимателей и демонстрирует успешные модели взаимодействия с исполнительными органами региона.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.