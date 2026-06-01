В Липецке прошел бизнес-форум «Сила предпринимательских объединений»

Также на форуме состоялась церемония награждения бизнесменов, вносящих вклад в социально-экономическое развитие региона и помогающих фронту. По итогам мероприятия была разработана специальная резолюция. Она содержит предложения по развитию бизнеса. Кроме того, была подготовлена «карта готовности к изменениям». Она в свою очередь отражает запросы предпринимателей и демонстрирует успешные модели взаимодействия с исполнительными органами региона.