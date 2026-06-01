Волгоградские кикбоксеры завоевали 13 наград на первенстве России

Турнир в Подмосковье собрал более 1,8 тысячи спортсменов из 76 регионов.

Источник: Национальные проекты России

Представители Волгограда выиграли 13 медалей на первенстве России по кикбоксингу в ринговых дисциплинах, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. Поддержка атлетов — одна из задач государственной программы «Спорт России».

Турнир прошел в Одинцове Московской области с 22 по 31 мая. Участниками состязаний стали более 1,8 тысячи спортсменов из 76 регионов России. Волгоградскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

Так, золотые медали принесли Игорь Шульга в весе свыше 81 кг и Макар Львов в весе до 81 кг. Серебряные награды в различных категориях завоевали: Роман Никитин, Марк Бурлак, Валентина Дмитриева, Софья Насирова, Захар Шошин, Егор Никитин и Леонид Яковлев. Бронзу получили Григорий Паршин, Владислав Сапатов, Макар Чылдырлы и Никита Полосминников.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.