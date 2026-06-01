В Новосибирске ограничат движение транспорта на пяти улицах

В Новосибирске ввели временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах. Ограничения связаны с ремонтом теплотрасс и восстановлением благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 8 июня по 18 августа закроют проезжую часть на улице М. Перевозчикова от дома номер 4 до пересечения с площадью Калинина. До 11 июня сузят проезжую часть на улице Фабричной в районе домов 41 и 12 на 9,75 метра (три полосы).
До 19 июня закроют проезд на улице Воинской около дома 63 корпус 4. До 22 сентября перекроют улицу Связистов от дома 5/1 до пересечения с улицей Титова. На самой улице Титова на пересечении со Связистов до 22 сентября проезжую часть частично закроют, а частично сузят на 6 метров с двух сторон поэтапно.
Водителей просят быть внимательными, смотреть на знаки и соблюдать правила дорожного движения.