Экс-заместитель главы Перми может стать руководителем Контрольно-счетной палаты

На должность председателя Контрольно-счетной палаты Перми предложена кандидатура бывшего заместителя главы городской администрации Алексея Синева. Соответствующий проект решения внесен на рассмотрение Пермской городской Думы. Об этом пишет «Business Class».
В случае одобрения депутатами Алексей Синев приступит к исполнению обязанностей с 24 июня 2026 года.
Ранее пост главы КСП занимала Мария Батуева. В конце апреля она досрочно покинула должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Контрольно-счетную палату она возглавляла с 2012 года. Сейчас временно руководит ведомством ее заместитель Светлана Петрус.