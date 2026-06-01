Никитин: поддержка семей и гармоничное развитие детей — один из главных приоритетов для региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале поздравил нижегородцев с Днем защиты дней.
Как отметил глава региона, дети — это большое счастье и продолжение нас самих. Именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее развитие региона, воплощение в жизнь новых идей и сохранение богатых традиций земли, где родились Горький, Чкалов и другие выдающиеся личности.
«Для правительства Нижегородской области поддержка семей и создание условий для гармоничного развития детей — один из главных приоритетов. Важно, что мы не только в полном объеме реализуем все федеральные меры поддержки, но и усиливаем их собственными региональными решениями. С июля 2025 года в Нижегородской области действует уникальная программа “Основа”. В дополнение к федеральному материнскому капиталу семьи получают родительский основной доход — до одного миллиона рублей за каждого рожденного ребенка. Также предоставляем “Подарок новорожденному” — электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей, который можно направить на покупку детских товаров от нижегородских производителей», — подчеркнул Никитин.
Губернатор напомнил, что дети удивительным образом меняют самих взрослых, отчего те становятся лучше, мудрее и добрее.
«Рядом с ними мы учимся терпению, безусловной любви и умению радоваться простым вещам. Пожалуй, в этом и есть самое большое счастье, которое я от всей души желаю испытать каждому! С праздником! С Днем защиты детей!» — резюмировал глава региона Глеб Никитин.
