Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин: поддержка семей и гармоничное развитие детей — один из главных приоритетов для региона

Губернатор поздравил нижегородцев с Днем защиты детей.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале поздравил нижегородцев с Днем защиты дней.

Как отметил глава региона, дети — это большое счастье и продолжение нас самих. Именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее развитие региона, воплощение в жизнь новых идей и сохранение богатых традиций земли, где родились Горький, Чкалов и другие выдающиеся личности.

«Для правительства Нижегородской области поддержка семей и создание условий для гармоничного развития детей — один из главных приоритетов. Важно, что мы не только в полном объеме реализуем все федеральные меры поддержки, но и усиливаем их собственными региональными решениями. С июля 2025 года в Нижегородской области действует уникальная программа “Основа”. В дополнение к федеральному материнскому капиталу семьи получают родительский основной доход — до одного миллиона рублей за каждого рожденного ребенка. Также предоставляем “Подарок новорожденному” — электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей, который можно направить на покупку детских товаров от нижегородских производителей», — подчеркнул Никитин.

Губернатор напомнил, что дети удивительным образом меняют самих взрослых, отчего те становятся лучше, мудрее и добрее.

«Рядом с ними мы учимся терпению, безусловной любви и умению радоваться простым вещам. Пожалуй, в этом и есть самое большое счастье, которое я от всей души желаю испытать каждому! С праздником! С Днем защиты детей!» — резюмировал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что с Днем защиты детей нижегородцев поздравил Юрий Шалабаев.