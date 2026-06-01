Никитин: поддержка семей и гармоничное развитие детей — один из главных приоритетов для региона

«Для правительства Нижегородской области поддержка семей и создание условий для гармоничного развития детей — один из главных приоритетов. Важно, что мы не только в полном объеме реализуем все федеральные меры поддержки, но и усиливаем их собственными региональными решениями. С июля 2025 года в Нижегородской области действует уникальная программа “Основа”. В дополнение к федеральному материнскому капиталу семьи получают родительский основной доход — до одного миллиона рублей за каждого рожденного ребенка. Также предоставляем “Подарок новорожденному” — электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей, который можно направить на покупку детских товаров от нижегородских производителей», — подчеркнул Никитин.