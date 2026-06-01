В Петербурге состоялся Весенний фестиваль ГТО

Весенний фестиваль ГТО прошел 23 мая на территории комплекса плоскостных спортивных сооружений «Северный» в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Курортного района города. Это отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Участие в сдаче нормативов ГТО принимали как опытные атлеты, так и новички. Кроме того, свои силы проверил и заместитель главы района Игорь Белокопытов.
«Сдали нормы ГТО и тем самым открыли летний спортивный сезон. Всем желаю оставаться в тонусе и вести активный образ жизни. Для этого в Курортном районе все есть», — отметил он.
Также в этот день на территории комплекса «Северный» провели футбольные и волейбольные матчи, детские забеги на 500 и 1000 м. Кроме того, все участники спортивного события могли понаблюдать, как профессионалы выполняют различные трюки на скейтбордах и самокатах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.