Григоренко: калининградские компании по строительству дорог загружены всего на 40%

Калининградские компании по строительству и ремонту дорог загружены примерно на на 40%. Об этом журналистам в понедельник, 1 июня, сообщил депутат Горсовета Калининграда Сергей Григоренко, который входит в состав депутатской комиссии по городскому хозяйству и является гендиректором компании «ДСП».
«Пул подрядчиков, который есть, способен на гораздо большее. Я думаю, что мы сейчас работаем процентов на 40 от того, что реально могли бы сделать. В целом мы испытываем недозагрузку. Процентов на 40 загружены, а могли бы сделать больше», — сообщил он.
Продолжила реплику Григоренко глава администрации Калининграда Елена Дятлова, которая напомнила, что дорожные организации зависят только от государственного и муниципального заказа.
«Если вы занимаетесь общестроем, то сегодня вы можете построить детский садик, а завтра переориентироваться на заводы и фабрики, магазины и жилье, — сообщила она. — Для дорожников важно не резкое наращивание объемов в 2026 году и резкое снижение в 2027-м, а равномерный, поступательный и гарантированный государственно-муниципальный заказ. Если мы в 2026 году дадим в пять раз больше, чем в в 2025-м, а в 2027-м будет ноль, то коллеги работать не смогут. Поэтому когда мы строим планы, мы ориентируемся на возможность их выполнить и в последующие периоды не уменьшить объем».
В свою очередь Григоренко пояснил, почему «недозагруженные» подрядчики все равно умудряются срывать сроки сдачи объектов. По его словам, в Калининграде масса дорог со сложными инженерными сетями, на перекладку которых компании вынуждены нанимать специализированных субподрядчиков, которые «стопорят работы».