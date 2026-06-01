Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прокуратура помогла вернуть воду жильцам МКД в посёлке Горный

В Советском районе Волгограда прокуратура помогла перезапустить подачу питьевой воды жильцам многоквартирного дома № 5.

В Советском районе Волгограда прокуратура помогла перезапустить подачу питьевой воды жильцам многоквартирного дома № 5 по улице Семушкина в поселке Горный после многонедельной паузы. Ресурсоснабжающая компания совместно с обслуживающей организацией завершили весь необходимый объём работ.

Ремонт проходил под контролем местной прокуратуры. В настоящее время коммунальный ресурс поступает в квартиры волгоградцев в штатном режиме.

Напомним, на протяжении затянувшейся аварии местные жители вынуждены были в огромных количествах скупать бутилированную воду. Горожане сетовали, что на их проблемы до вмешательства надзорного органа власти предпочитали закрывать глаза.

Фото из архива ИА «Высота 102».