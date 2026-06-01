В Свердловской области школьники узнали о специфике работы пожарных

Учащиеся Слободо-Туринской школы № 2 в Свердловской области 26 мая посетили пожарную часть 12/3. Экскурсию для них провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Слободо-Туринском отделе управления образованием.
Ребята увидели, как на тренировочном полигоне специалисты отрабатывают приемы тушения огня в условиях, приближенных к реальным. Также детям показали, как устроен диспетчерский пункт. Помимо этого, их провели по помещениям пожарной части. Школьники отметили, что такая экскурсия помогла им понять специфику профессии и почувствовать интерес к рабочим специальностям.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.