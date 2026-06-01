В ЗСК подвели итоги отопительного сезона на Кубани

К обсуждению также были приглашены председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко и министр регионального ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.
Открывая совещание, председатель ЗСК отметил, что прошедшая зима была снежной и холодной, но в целом обошлась без серьезных происшествий. Однако, по мнению Юрия Бурлачко, такая ситуация не отменяет необходимости тщательной подготовки коммунальных служб и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему сезону с учетом возможных погодных вызовов.
Министр ТЭК и ЖКХ доложил об итогах отопительного периода, завершившегося во всех муниципальных образованиях края 8 мая текущего года. По его данным, в этом сезоне было зафиксировано только 10 значительных нарушений в работе систем теплоснабжения, что в 3 раза меньше, чем зимой 2024−2025 года.
В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к прошедшему отопительному периоду было выделено более 5,1 млрд рублей. В результате заменено 116 км теплосетей, еще порядка 120 км планируется заменить в этом году.
Рассказал Денис Сорокалетов и о подготовке систем ТЭК и ЖКХ Кубани к следующему осенне-зимнему сезону. В частности, в 2026 году будет проведена модернизация 5 объектов теплоснабжения. На особом контроле профильного министерства остается и получение муниципальными образованиями края паспортов готовности — официальных документов, подтверждающих, что район выполнил необходимые требования для безаварийной работы систем теплоснабжения в отопительный период. С 25 мая по 21 сентября соответствующую проверку проходят все муниципалитеты Краснодарского края.
В продолжение темы председатель профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин подчеркнул, что в прошедшем отопительном сезоне в отличие от предыдущего паспорта готовности получили все муниципалитеты региона. Также депутат напомнил присутствующим, что его комитетом совместно с представителями прокуратуры края, Контрольно-счетной палаты и Федеральной антимонопольной службы в марте этого года проведено совещание с муниципалитетами, которые не смогли реализовать мероприятия госпрограммы «Развитие ТЭК», с целью предотвращения повторных нарушений.
Юрий Бурлачко, переходя к обсуждению, напомнил, что в регионе по-прежнему, несмотря на активную модернизацию ТЭК и ЖКХ, остается большое количество котельных, работающих на твердом или жидком топливе. Он адресовал министру вопрос о мерах, предпринимаемых в регионе для перехода данных объектов на более экологичные и эффективные источники энергии.
Отвечая, Денис Сорокалетов отметил, что на газоснабжение в крае переведено 90% котельных, а оставшиеся расположены в населенных пунктах, которые пока не имеют доступа к голубому топливу. По словам министра, газификация данных территорий постепенно решает и проблему неэкологичных объектов ТЭК.
Также председатель ЗСК попросил Дениса Сорокалетова дать оценку эффективности механизма концессионных соглашений в сфере строительства и модернизации объектов теплоснабжения. Министр отметил, что с 2016 года в регионе заключено 16 концессионных соглашений, и лишь одно из них не было реализовано в полной мере. Общая сумма инвестиций составила порядка 4,5 млрд рублей. В 2025 году в рамках концессий было модернизировано 25 объектов теплоснабжения.
«Несмотря на объективные трудности, в подготовке и организации отопительных сезонов в Краснодарском крае наблюдается положительная динамика. Основной упор в данном вопросе следует делать на привлечение частных инвестиций в модернизацию объектов топливно-энергетического комплекса. Главам муниципальных образований, где работа в данном направлении еще не начата, нужно в этот процесс активно включаться. Деятельность министерства ТЭК и ЖКХ всегда находится под пристальным вниманием общественности. В сегодняшних условиях главной задачей является сохранение текущих темпов развития отрасли. От этого зависят не только нормальное функционирование промышленных предприятий и объектов соцсферы, но и комфортные условия проживания кубанцев», — сказал, подводя итоги совещания, Юрий Бурлачко.
В завершение депутаты ЗСК приняли резолюцию с рекомендациями и предложениями по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса на Кубани.